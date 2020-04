Grupo de combate ao coronavírus de Itapemirim traça ações após 1º caso confirmado

Por Redação - Redação 81

De acordo com boletim da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), divulgado nesta quinta-feira (31), o município de Itapemirim continua com quatro notificações da Covid-19, sendo um caso confirmado, três descartados e nenhum aguardando resultado.

Os cuidados para evitar a transmissão da Covid-19 continuam intensos no município e, na tarde desta segunda-feira (30), o Grupo Condutor da Covid-19 se reuniu para elaborar as ações que serão desenvolvidas para o enfrentamento a pandemia, principalmente neste momento em que o primeiro caso já foi confirmado no município. O grupo, que é formado por técnicos da secretaria, se reúne uma vez por semana.

Entre os principais assuntos abordados na reunião desta segunda, estão a compra de mais Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para garantir a segurança dos profissionais da saúde que estão na “linha de frente” nos trabalhos de combate a doença nas unidades de saúde e todos os setores da secretaria. Os equipamentos já foram adquiridos e já estão sendo entregues, como máscaras, gorros, capotes e luvas, além de álcool gel e outros.

Também foram discutidos os trabalhos realizados pelas equipes de profissionais responsáveis por percorrer cada unidade de saúde para identificar possíveis necessidades ou dificuldades para a realização de atendimento com segurança para os profissionais e à população. Essas equipes formam uma ponte entre os profissionais que lidam diretamente com os pacientes (médicos, enfermeiros, técnicos, higienizadores, etc) com os servidores da secretaria, facilitando, assim, a aquisição de materiais e equipamentos necessários para o enfrentamento à pandemia, a escala de trabalho dos servidores de acordo com as demandas e possíveis novas ações necessárias de acordo com a evolução da doença no município.

“Estamos trabalhando dia e noite para nos antecipar em ações de prevenção ao Coronavírus. As nossas equipes estão empenhadas na batalha para que Itapemirim seja atingida minimamente por essa pandemia, mas estamos preparados para atender com rapidez e eficiência caso surjam novas suspeitas de contaminação. Nosso trabalho é diário e pautado na responsabilidade e união de todos os setores da nossa secretaria, além da colaboração da sociedade, que tem compreendido a importância de evitar o contato social”, informa a secretária municipal de Saúde, Zélia Rita Kock.

