Governo do ES decreta ponto facultativo na próxima quinta-feira (9)

Em pronunciamento no início da noite desta segunda-feira (6), o governador do Estado, Renato Casagrande, informou que decretou ponto facultativo na próxima quinta-feira (9). Normalmente, o feriado é apenas na Sexta-feira Santa. Casagrande disse que a medida é necessária para ampliar o distanciamento social e o isolamento.

“Nós estamos precisando, nesta semana, de um trabalho mais intenso de isolamento. Vocês estão vendo que o número de casos no Brasil tem crescido. Nós, aqui no Espírito Santo, também temos esse crescimento, portanto, precisamos nos esforçar mais no distanciamento social e no isolamento. Ainda temos pessoas que não vislumbram e não se sensibilizam com o que estamos vivendo, então é preciso o isolamento. Vamos fazer, com os municípios, um trabalho conjunto de fiscalização, para que o comércio que não pode funcionar, não funcione e as pessoas não se aglomerem”.

