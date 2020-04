Governador e lideranças capixabas lamentam saída de Moro do Ministério da Justiça

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 136

A saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça, anunciada nesta sexta-feira (24) repercutiu entre as lideranças capixabas. O governador Renato Casagrande escreveu, em seu Twitter, que a saída de Moro fragiliza as instituições democráticas. “A saída de @SF_Moro do MJ agrava muito a crise interna do governo Bolsonaro. A permanente instabilidade política mesmo em meio a pandemia fragiliza as instituições democráticas e mantém a angústia dos brasileiros. Governo Bolsonaro perde seu maior selo de qualidade. A S. Moro, obrigado pelo apoio ao ES.”

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), escreveu, também no Twitter, que o país perdeu um ministro importante em um momento tão crítico por conta da pandemia. “Num momento tão delicado, quando enfrentamos problemas graves de saúde pública e de ordem política, o Brasil perde mais um ministro importante. Sérgio Moro foi aguerrido contra a corrupção no país e sua saída fragiliza a democracia brasileira”.

O senador Marcos do Val limitou-se a postar uma imagem falando da saída de Moro do cargo. Já o senador Fabiano Contarato escreveu sobre as denúncias feitas por Moro em seu pronunciamento. “Moro deixa o Ministério da Justiça apontando uma gravíssima denúncia: Bolsonaro tentou acessar e interferir explicitamente em investigações da Polícia Federal. O Presidente precisa renunciar já!”.

