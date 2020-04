Executivo de Guaçuí alinhará abertura do comércio com Associação Comercial

Por Redação - Redação 155

Advertisement

Advertisement

O Governo do Espírito Santo anunciou, na tarde deste sábado (18), que vai adotar um Mapa de Gestão de Risco para estabelecer medidas qualificadas em cada município no combate ao novo Coronavírus (Covid-19). A novidade foi apresentada pelo governador Renato Casagrande e vai levar em consideração o número de casos registrados e os municípios serão divididos em três grupos de risco (Baixo, Moderado e Alto). Guaçuí foi classificado como Risco Baixo.

Cada município deverá seguir as orientações previstas no Mapa de Gestão de Risco, a partir desta segunda-feira (20), que foi desenvolvido pelo Centro de Comando e Controle (CCC) da Covid-19, com base nos dados dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Após o anúncio, o governador realizou uma videoconferência com os prefeitos para conversar sobre detalhes da nova decisão, da qual participou a prefeita de Guaçuí, Vera Costa.

E após tomar ciência das orientações a serem tomadas no município, a prefeita Vera Costa vai se reunir com a direção da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Guaçuí (Acisg), neste domingo (19). Conforme a metodologia do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, os municípios que estiverem abaixo da média de casos do Estado, estão no Risco Baixo (Verde), o que é caso de Guaçuí (confira abaixo as medidas a serem seguidas pelos municípios nesta classificação). E a reunião servirá para conversar sobre essas orientações.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Seguindo o mesmo boletim, os municípios que estiverem até 50% acima da média do Estado estarão no Risco Moderado (Amarelo) e os que estiverem acima dos 50% da média do Espírito Santo estarão no Risco Alto (Vermelho). Em todos os casos será levado em conta o Coeficiente de Incidência Acumulado de casos da Covid-19, calculado pela média de casos a cada 100 mil habitantes.

Com os dados coletados até esta sexta-feira (17), o Espírito Santo tinha 23 casos confirmados a cada 100 mil habitantes. Ou seja, todos os municípios que estiverem abaixo desse coeficiente estarão no Risco Baixo; os que estiverem entre 23 e 34,9/100 (até 50% acima) estarão no Risco Moderado e todos que tiverem acima dos 35 casos a cada 100 mil habitantes (acima dos 50%) estarão no Risco Alto.

Seis municípios capixabas já se encontram na situação de Risco Alto: Alfredo Chaves, Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Outros nove municípios que se limitam com o grupo vermelho foram incluídos automaticamente em Risco Moderado: Anchieta, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Iconha, Marechal Floriano, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina e Vargem Alta. Os 63 municípios capixabas restantes foram classificados no grupo de Risco Baixo.

Advertisement

RISCO BAIXO (VERDE)

Medidas Sociais:

– Orientação/conscientização para isolamento social e distanciamento social (Disk Aglomeração);

– Orientação/conscientização para adoção de medidas de proteção (máscaras e higiene);

– Abordagem às pessoas para orientação;

– Comunicação social, por meio de rádio, carros de som e outros;

– Monitoramento de casos suspeitos e infectados;