Estudantes da rede municipal de Cachoeiro terão atividades on-line na quarentena

Por Redação - Redação 307

A partir desta segunda-feira (6), a Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro de Itapemirim disponibilizará materiais didáticos e pedagógicos on-line para os estudantes da rede municipal, das turmas da pré-escola (Pré I e Pré II) e do ensino fundamental (1º ao 9º ano).

O objetivo é possibilitar aprendizado e continuidade do ensino para os alunos, mesmo no período de isolamento social – medida adotada para evitar a proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

O acesso será realizado por meio do Portal do Aluno, instrumento virtual que faz parte do sistema de gestão escolar [email protected], lançado pela Seme, em 2019. Na página, os alunos e os pais deverão selecionar a opção “Sala Virtual”, em que estarão disponibilizadas as atividades referentes ao ano escolar respectivo. Para os estudantes que possuem deficiência, também haverá tarefas pedagógicas.

A secretaria disponibilizou um manual de orientação de acesso ao portal (confira abaixo). Também foi criado um formulário na internet para quem quiser tirar dúvidas sobre como usar o Portal do Aluno – confira aqui.

Os pais e responsáveis que não possuem acesso à internet podem entrar em contato com os gestores das unidades escolares em que seus filhos estão matriculados. Por meio de processo organizado de agendamento, serão disponibilizadas as atividades em formato impresso.

“Disponibilizamos esse ambiente virtual, oferecendo novas oportunidades de aprendizagem aos nossos estudantes, para que continuem exercitando, de casa, suas rotinas de estudo, com transmissão de conteúdo a partir de vídeos, textos e atividades disponíveis para download”, explica a secretária Municipal de Educação, Cristina Lens.

“É uma situação inédita para nós, o que nos leva à necessidade de adaptações. Queremos contribuir, da melhor maneira possível, para o aprendizado dos estudantes neste período de isolamento social, pois sabemos o quão importante é o tempo para as atividades educacionais”, destaca o prefeito Victor Coelho.

