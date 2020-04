Espírito Santo tem 1.665 infectados pela Covid-19 e soma 47 mortes

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 283

A última atualização do painel de infectados pelo novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo registrou um total de 1.665 infectados na tarde deste sábado (25). Quatro mortes foram registradas no dia de ontem, totalizando 47 óbitos no Estado.

Segundo a Sesa, os registros dos óbitos foram:

Homem, 68 anos, residente da Serra, com comorbidades; Homem, 75 anos, residente da Serra, com comorbidades; Homem, 76 anos, residente de Afonso Claudio, com comorbidades; Mulher, 56 anos, moradora da Serra, com comorbidades.

Com essa atualização, mostra que em menos de 24 horas, mais 80 casos da doença também foram registrados no Estado. Deste total, 414 estão curados.

