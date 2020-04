Espírito Santo registra mais 9 mortes e 150 novos casos da Covid-19

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 402

O Espírito Santo registrou mais nove mortes por Covid-19 e totaliza 93 óbitos nesta quinta-feira (30). Os casos confirmados subiram para 2.688 com mais 150 registros em 24 horas.

Os dados que mostram 849 pessoas curadas foram atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no Painel Covid-19.

No Sul do Estado já são 115 infectados, sendo 38 curados. O município de Alfredo Chaves é o que registra mais casos com 19 confirmações, seguido de Marataízes com 15 e Cachoeiro de Itapemirim com 11 (9 curados)

