Espírito Santo registra aumento na importação de aeronaves e automóveis no primeiro trimestre de 2020

Aeronaves e automóveis foram os produtos importados pelos portos capixabas que registraram maior crescimento no primeiro trimestre de 2020, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex) e apontam que as importações capixabas já somam US$ 1,3 bilhão nos três primeiros meses do ano.

Respondendo por 15% da pauta importadora do Estado e com crescimento exponencial, as aeronaves registraram saldo positivo de 100%, somando US$ 202 milhões importados no primeiro trimestre de 2020. Já o crescimento no setor de automóveis foi de 22% no período analisado, somando US$ 123 milhões importados.

Apesar do crescimento em alguns produtos, as importações capixabas registraram retração de 6,6% no primeiro trimestre do ano, quando comparado ao mesmo período em 2019. A equipe do Sindiex explica que o impacto da recessão na China por conta do Covid-19 está refletindo na balança comercial capixaba e que, no período analisado, a queda das mercadorias vindas do país asiático foi de 7,5%.

Já na pauta exportadora, destaque para a celulose, que somou US$ 142 milhões exportados e registrou crescimento de 34% em comparação com o primeiro trimestre de 2019. Um dos principais produtos exportados pelo Espírito Santo, o minério de ferro, somou US$ 327 milhões no período, queda de 49% em relação a 2019. As exportações capixabas somaram US$ 1,4 bilhão no primeiro trimestre de 2020, uma retração de 23,7% quando comparado ao mesmo período no ano passado.