Espírito Santo: mulheres são maioria dos infectados por coronavírus

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 196

Advertisement

Advertisement

De acordo com o portal da transparência do Governo do Espírito Santo, o público feminino ainda é a maior parte dos contaminados pela covid-19 no Estado.

Ainda segundo a Secretaria de Saúde Estadual (Sesa), quase todos os pacientes têm comorbidades, como hipertensão, diabetes e obesidade.

Até este domingo, o ES havia registrado 33 mortes pela doença e 1168 pessoas infectadas pelo vírus. Deste número, 660 são mulheres e 508 do sexo masculino.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Até o momento, 122 estão internados. Destes, 58 encontram-se em hospitais privados, sendo 28 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), e 64 pacientes internados nos hospitais estaduais de referência à Covid-19, desses, 39 estão em UTI.

O levantamento aponta, ainda, que a faixa etária de grande parte dos pacientes é de 30 a 39 anos. Veja!

Advertisement