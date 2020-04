ES: umidade trazida por ventos costeiros pode deixar tempo instável nesta quarta (29)

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 93

Durante a quarta-feira (29), a umidade trazida pelos ventos costeiros deixa o tempo instável no Estado, com previsão de chuva ocasional em alguns momentos do dia nas regiões da Grande Vitória, Nordeste e leste das regiões Serrana e Sul. Nas demais áreas há apenas chance de chuva esparsa em alguns momentos, segundo o Incaper.

Na Grande Vitória, céu parcialmente nublado com chuva ocasional em alguns momentos. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, céu parcialmente nublado com chuva ocasional em alguns momentos no leste da região. As demais áreas da região têm apenas chuva esparsa. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, céu parcialmente nublado com chuva ocasional em alguns momentos no leste da região. As demais áreas da região têm apenas chuva esparsa. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 8 °C e máxima de 27 °C.

