URGENTE: ES tem a segunda morte por coronavírus confirmada e mais 19 casos testam positivo

O Espírito Santo confirmou a segunda morte por coronavírus nesta quinta-feira (2). A informação foi passada pelo governador Renato Casagrande em coletiva de imprensa virtual, que acontece nesta tarde.

A vítima, cujo detalhes não foram passados, é moradora de Vila Velha, com 40 anos, que estava internada no Apart Hospital, na Serra, falou Casagrande. O governador confirmou, ainda, mais 19 casos da doença, totalizando 139 casos em todo o Estado. Os dados são parciais e novos números podem ser atualizados até o final do dia no boletim da Sesa. Veja a coletiva:

