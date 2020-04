ES tem 113 leitos prontos para atender pacientes com coronavírus; em Cachoeiro, há 22 vagas

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 248

Advertisement

Advertisement

O governador Renato Casagrande informou, no início da noite desta quarta-feira (1º), que o Estado tem 113 leitos de UTI preparados para receber pacientes graves confirmados com o novo coronavírus. Segundo ele, no Jayme dos Santos Neves, na Serra, há a possibilidade de abrir mais 220 leitos, se houver necessidade.

“Começamos um trabalho de distanciamento social mais forte, para prepararmos leitos nos nossos hospitais. E neste 1º de abril, anunciamos a abertura de 113 leitos de UTI para coronavírus. Hoje, temos 60 leitos no Jayme dos Santos Neves, na Serra, nosso principal hospital de referência. Lá podermos chegar a 220 leitos de UTI. No Sílvio Avidos, em Colatina, seis leitos. Em São Mateus, no Roberto Silvares, são 18 vagas. Na Santa Casa de Cachoeiro, 12 e no Hospital Infantil de Cachoeiro, 10 leitos. Já no Infantil de Vitória, são sete leitos. São 113 leitos prontos de UTI, mais enfermarias”, concluiu Casagrande.

Advertisement

Advertisement