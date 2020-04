ES confirma mais 25 novos casos de coronavírus em 24 horas e tem 121 pessoas infectadas

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 516

O governador Renato Casagrande alertou que 25 novos casos foram confirmados para coronavírus em 24 horas no Espírito Santo. São 121 pessoas do Estado com a confirmação da Covid-19 e um morador do Rio de Janeiro, somando 122, que foi diagnosticado em solo capixaba.

Mais detalhes serão divulgados mais tarde no boletim da Sesa, informou Casagrande que não detalhou as cidades com casos confirmados.

Casagrande, que já anunciou o postergamento do fechamento dos shoppings para o dia 12 de abril, fez um pronunciamento no início da noite desta quarta-feira (1º) sobre a necessidade da medida ente outras ações. Assista:



