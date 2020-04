Entenda o papel da vitamina D na prevenção da covid-19

Por Redação - Redação 112

Há alguns dias circula pela internet uma notícia, com base em uma pesquisa que teria sido publicada pela Universidade de Turim, na Itália, de que a vitamina D poderia prevenir a doença causada pelo novo coronavírus e ter bons resultados em pacientes já infectados. Essa informação chamou a atenção das pessoas para essa vitamina e algumas chegaram até mesmo a comprar suplementos. Mas não é bem assim, vamos entender melhor?

Entenda a polêmica com o suposto estudo sobre a ação da vitamina D no coronavírus

Giancarlo Isaia, professor de Geratria e Presidente da Academia de Medicina de Turim e Enzo Medico, professor titular de Histologia dessa mesma universidade redigiram um relatório no qual recomendam aos médicos que garantam níveis adequados de vitamina D à população, principalmente aos infectados pelo novo coronavírus, seus familiares, profissionais de saúde, idosos, grávidas e pessoas que, por diversos motivos, se expõem pouco ao sol.

As recomendações são dadas com base em uma série de pesquisas clínicas sobre a deficiência de vitamina D de uma formal geral e em doenças causadas por vírus. Os estudos coletados mostram o papel desse nutriente no sistema imunológico, sua associação com doenças crônicas, como o diabetes (que é um fator de risco para a COVID-19) e seu efeito na redução do risco de infecções respiratórias virais.

Esses professores tomaram a iniciativa de escrever esse documento a partir dos relatos de colegas de trabalho. Eles informaram que um grande número de pacientes hospitalizados pelo coronavírus apresentava carência de vitamina D.

Assim, o relatório reúne informações importantes sobre a vitamina D, o que inclui sua comprovada atuação no sistema imunológico. Porém, é preciso deixar claro que não foi realizado nenhum estudo pela Universidade de Turim, nem por outra instituição científica, que apresente cientificamente uma associação entre a vitamina D e a prevenção da doença pelo novo coronavírus. O que temos é uma interessante hipótese de pesquisa que precisa ser investigada.

Atenção para o que lê e divulga

Essa hipótese foi divulgada como fato comprovado. Isso gerou uma polêmica em torno da vitamina D, dando brecha para o oportunismo e para a divulgação de informações pouco confiáveis.

O Ministério da Saúde indicou como falsas algumas notícias espalhadas nas redes sociais que afirmavam ser a vitamina D a única forma de proteger-se do novo coronavírus. E aproveitou para enfatizar as recomendações de prevenção para a COVID-19, como: lavar as mãos com frequência e após tossir ou espirrar; evitar o contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença; cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir; e manter os ambientes ventilados.

Também foi difundido um vídeo via WhatsApp com fake news envolvendo a Sociedade Brasileira de Infectologia, que redigiu uma nota de repúdio e afirmou jamais ter publicado que preconiza o reforço da imunidade como única maneira de prevenir a infecção pelo coronavírus, nem a imunomodulação usando vitamina D, uma vez que não existem evidências científicas que comprovem essa estratégia. Para esclarecer a população e os profissionais de saúde a Sociedade está divulgando informativos periodicamente.

É preciso ter cuidado com o modo como as informações são divulgadas. Isso diz respeito aos grandes veículos de comunicação, mas a população em geral também precisa ser educada para identificar o que é confiável e a não propagarem o que é duvidoso. As descobertas e opiniões são muito difundidas hoje em dia e se você acredita em tudo o que lê sobre alimentação, nutrição e saúde é provável que se sinta mais confuso do que bem informado.

Dar atenção especial ao modo como comunicamos as notícias é importante em qualquer momento, mas chama ainda mais atenção com a pandemia do coronavírus. Muitas pessoas estão se sentindo inseguras e informações confusas, falsas e excessivas podem gerar mais insegurança e estresse, levando a comportamentos que afetam a nossa saúde.