Enem 2020: MEC disponibiliza hoje, 24, resultado da solicitação de isenção

O Ministério da Educação disponibiliza hoje (24) o resultado da solicitação de isenção no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Na Página do Participante, o estudante pode conferir se teve seu benefício aprovado. Será divulgado também, os resultados dos pedidos daqueles que justificaram a ausência na edição passada do exame e que desejam pleitear novamente a gratuidade nesta edição.

De acordo com o cronograma previsto em edital, o período para apresentação de recurso para os participantes que tiveram o pedido negado acontece entre 27 de abril a 1º de maio. Os resultados finais serão divulgados no dia 7 de maio. As regras e prazos se aplicam para as versões impressa e digital do exame. Vale lembrar que todos os participantes, isentos ou não, devem realizar a inscrição no sistema Enem de 11 a 22 de maio.

A isenção da taxa de inscrição é dada aos estudantes que:

Cursam a última série do ensino médio em 2020, em escola da rede pública; Continua depois da publicidade • Cursaram todo o ensino médio em escolas públicas ou como bolsista integral na rede privada e tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio; • Estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que requer renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Não consegui solicitar isenção no Enem 2020. E agora?

O MEC vai assegurar que todos os participantes do exame que se enquadram no perfil de gratuidade e não conseguiram solicitar a isenção por conta da atual situação de isolamento social em virtude do novo coronavírus, consigam o benefício. No momento da inscrição no exame, o sistema fará essa seleção de forma automática, tendo como base os dados informados pelos estudantes.

Novas datas do Enem Digital 2020

As datas de aplicação do Enem Digital foram alteradas para os dias 22 e 29 de novembro. O Enem impresso permanece previsto para ser aplicado em 1º e 8 de novembro.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

