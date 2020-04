Empresas capixabas começam a demitir por causa da crise causada pelo coronavírus

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 210

Advertisement

Advertisement

No dia 16 de março, o governo do Espírito Santo declarou situação de emergência na saúde. O decreto, além das medidas sanitárias e administrativas de prevenção, trouxe a notícia da quarentena obrigatória. Comércios e serviços não essenciais precisaram fechar as porta, uma forma de conter o avanço do coronavírus. O remédio amargo – quase um “entre a cruz e a espada” – praticamente parou a economia capixaba.

Mesmo as indústrias, que poderiam manter os trabalhos, sentem os efeitos da crise. Se não há consumidor nas ruas, não há motivo para produzir o que quer que seja. E esse rompimento da cadeia produtiva gera, como esperado, desemprego, contas atrasadas e incertezas sobre o futuro dos negócios.

Os empresários capixabas estão tentando manter, ao máximo, os funcionários. Muitos deram férias coletivas aos colaboradores, na esperança de poder reabrir as portas em breve. Mas, com a persistência da situação, não há muita luz no fim do túnel. Rodolfo Mascarelli, por exemplo, é proprietário da indústria de revestimento automotivo Mascarelli, em Venda Nova do Imigrante. Dos 87 funcionários de sua empresa, 20 foram demitidos. E ele não descarta novos desligamentos, caso a situação persista.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Vou aguentar até o fim do mês de abril. Caso contrário, terei de demitir outros 35 funcionários e começar do zero novamente. Muito triste esta situação. Por mais que a indústria esteja liberada para funcionar, não temos comércio funcionando, logo, não temos como escoar nossa produção”, explica.

O proprietário da Camarço Metalurgia, Selmo Augusto, também em Venda Nova, está numa situação parecida. Ele conta que sua indústria, que pelo decreto governamental, pode funcionar. Ele parou a produção por dez dias e está retomando. Apesar disso, as perspectivas não são nada animadoras.

“Temos duas entregas de equipamentos. Os clientes nos abriram uma oportunidade. Terminando essas essas duas, estamos muito preocupados. Alguns pedidos foram suspensos. Tenho dez funcionários internos e dois representantes. Fiz uma reunião com todos eles, na tentativa de acharmos um caminho. Está uma situação muito difícil. Nossos compradores estão nos pedindo para segurar os boletos, nós também não estamos conseguindo honrar com nossos compromissos como sempre fizemos”, revela Augusto.

Ele explica ainda que, diante da tendência de não liberação do comércio, a situação tende a se agravar. “E, mesmo que libere, não teremos o comércio aquecido que vem desde o final do ano passado. O início do ano já não é bom para o comércio. Tivemos muitos problemas em janeiro, por causa das chuvas. Está muito complicado”.

Advertisement

Em Guaçuí, a história se repete. Contadores do município contaram que estão aguardando o decreto do governo que mantém ou modifica as regras de isolamento. A previsão é de que o documento seja liberado na próxima sexta (3). “Os empresários deram 15 dias de férias. Se o decreto vier com fechamento, certamente ocorrerão demissões a partir de segunda. Se houver flexibilização, essas demissões podem ser evitadas ou, ao menos, minimizadas”, revela uma fonte de mercado.

2020: o ano que não será

Uma empresária do setor de alimentos, que prefere não se identificar, conta que precisou demitir quatro funcionários e pretende fechar um de seus estabelecimentos. “Este ano, as coisas começaram a clarear. Não estava bem, mas estava melhor do que 2019. Tudo mudou. Agora, temos quase a certeza de que 2020 é um ano que não vai ser, é um ano perdido. Acredito que muitos comércios vão fechar, pois esse é o sinal que os outros empresários estão nos passando”.

Os autônomos também estão sofrendo com esse fechamento de mercados. O representante comercial Marcelo Borges Bertolani conta que tanto ele, quanto seus clientes, estão sofrendo os efeitos da quarentena.

“No momento é impossível vender. As lojas estão fechadas. Estou esperando o governo dar uma posição para a gente. Estávamos otimistas no início do ano. Quando decretaram a quarentena, acabaram minhas vendas. Mas temos esperança de que essa situação vai melhora em breve”.

E a esperança de que esse período passe rápido está na voz de cada patrão, de cada empregado. Mesmo com tantos revezes, os empresários e trabalhadores tentam manter o ânimo e o pensamento positivo. A empresária, por exemplo, consegue manter o otimismo.

“Eu estou com meus filhos em casa, comendo em casa, não saio pra nada. O dinheiro rende. Como a gente quase não sai, não gasta com gasolina, não gasta com bobagem. Talvez o recado seja esse. Vamos parar um pouco. Vamos tentar viver uma vida mais simples”.