Empresária do Alto Caparaó ensina a fazer máscara caseira indicada pelo Ministério da Saúde

O uso das máscaras para evitar o contágio do novo coronavírus, antes específico para profissionais da saúde e pessoas com suspeita ou confirmação da doença, agora será mais uma ferramenta de uso geral para evitar o contágio da Covid-19. A declaração do uso de máscaras caseiras, aquelas que podem ser confeccionadas em casa, foi recomendada nesta semana pelo ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.

O Ministério da Saúde vai lançar uma campanha digital pela mobilização da população para fabricar as próprias máscaras de pano. Mas, antes desse pronunciamento, a empresário do ramo de turismo Carla Carvalho Ferreira Caneppele, moradora do Alto Caparaó, em Minas Gerais, já tinha colocado a ideia em prática e fez suas próprias máscaras para usar em caso de necessidade. Ela postou um vídeo em sua rede social explicando o passo a passo. (veja vídeo no final da matéria)

No início, Carla disse ter recebido algumas criticas, mas agora as pessoas começaram a compartilhar a dica e entender a necessidade do equipamento, que segue os critérios de simples e necessários, como o próprio Ministério da saúde recomendou. “A minha ideia veio da preocupação de em uma emergência não ter uma máscara. Minha irmã tem um negócio de toucas e máscaras profissionais ( Cadê a minha touca) e ia me enviar. No dia que ia despachar o Correio fechou e eu fiquei sem. Aproveitei o tempo da quarentena e resolvi tentar fazer. Mas pensei em algo mais seguro ( por isso o bolsinho dentro para o(s) guardanapo(s).E deu certo!”, explica.

Ela conta ainda que imaginou que a demanda pelo uso geral fosse acontecer porque, como morou na Itália e mantém contato com familiares de lá, ficou sabendo lá já estão indicando que todos usem.

Carla conta que está passando a quarentena na fazenda da família e, entendendo a gravidade da situação e da importância do isolamento social para evitar que a tragédia do país europeu chegasse com a mesma intensidade no Brasil, ela e a família ajudam a divulgar nas redes sociais os cuidados necessários para evitar a disseminação do coronavírus.

“Somos em três aqui em casa. Mas na fazenda tem outras casas com parentes. Mas como a fazenda é grande as casas ficam distantes uma da outra. Mas como eu disse, temos parentes próximos lá na Itália ( filhos do meu marido, netos, meus cunhados, sobrinhos, enfim…) então estamos vivendo esta quarentena desde o primeiro caso de lá no inicio de fevereiro. E com isso fomos nos organizando. Nossa quarentena começou antes. Até mesmo pela saúde da minha sogra de 85 anos que mora aqui também.“, conta.

Dica do Ministério da Saúde

A máscara que Carla ensina a fazer segue as dicas do Ministério da Saúde. Para ser eficiente como uma barreira física, a máscara caseira precisa seguir algumas especificações, que são simples. É preciso que a máscara tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja dupla face. E mais uma informação importante: ela é individual. Não pode ser dividida com ninguém. As máscaras caseiras podem ser feitas em tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros tecidos, desde que desenhadas e higienizadas corretamente. O importante é que a máscara seja feita nas medidas corretas cobrindo totalmente a boca e nariz e que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais.

“Você pode fazer uma máscara ‘barreira’ usando um tecido grosso, com duas faces. Não precisa de especificações técnicas. Ela faz uma barreira tão boa quanto as outras máscaras. A diferença é que ela tem que ser lavada pelo próprio indivíduo para que se possa manter o autocuidado. Se ficar úmida, tem que ser trocada. Pode lavar com sabão ou água sanitária, deixando de molho por cerca de 20 minutos. E nunca compartilhar, porque o uso é individual”, explica o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. “Máscaras de pano para uso comunitário funcionam muito bem e não são caras de fazer. Porque, agora, é lutar com as armas que a gente tem. Não adianta a gente lamentar que a China não está produzindo. Vamos ter que criar as nossas armas, e elas serão aquelas que nós tivermos”, completou Mandetta.

Veja como fazer a máscara com materiais que você já tem em casa: