Empresa que fabricava álcool em gel de forma irregular em Cachoeiro é interditada

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 457

Uma operação deflagrada pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Vigilância Sanitária Estadual e Vigilância Sanitária Municipal, fechou um empresa que produz medicamentos naturais e estava produzindo álcool 70% em gel de maneira irregular em Cachoeiro de Itapemirim.

No local, foi encontrado uma carreta com capacidade de 42.000l de álcool, estacionada no interior da edificação onde era realizada a fabricação do produto.

A empresa, que fica no bairro Coronel Borges, foi notificada por estar com Alvará de

Licença Provisória (ALPCB) ou de Autorização para Funcionamento vencida e, também, por armazenar produtos incompatíveis com o local.

A edificação foi interditada parcialmente pelo Corpo de Bombeiros por expor ao perigo iminente funcionários e clientes. Gerente da empresa foi conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos.

Em rede social, a empresa emitiu comunicado sobre recall do produto. Veja!

