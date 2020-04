Em visita ao Laboratório Central do ES, Casagrande destaca ampliação da capacidade de testes da Covid-19

Por Redação - Redação 14

Advertisement

Advertisement

O governador do Estado, Renato Casagrande, visitou, na manhã desta terça-feira (14), as instalações do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen), onde são realizados os testes para detectar casos do novo Coronavírus (Covid-19). Casagrande destacou a ampliação da capacidade de testes do Lacen, que saltou de 40 para a possibilidade de realizar até mil testes por dia. Ele também apresentou os mais de 15 mil testes PCR que chegaram nessa segunda-feira (13) ao laboratório, fruto de uma doação da Petrobras via Ministério da Saúde.

Casagrande apontou que o Lacen faz o processamento das amostras suspeitas de coronavírus em até 36 horas e que hoje não há amostras pendentes de análise. “Estamos vendo o excelente trabalho que o Laboratório Central está fazendo. Tínhamos capacidade para realizar pouco mais de 40 testes por dia e agora estamos preparados para realizar até mil testes diários. Estamos sem fila de amostras. Testar é fundamental para que nós possamos dar logo um resultado a uma pessoa que está ocupando um leito. Para que seja remanejada para um hospital de referência em coronavírus. Por isso, esse trabalho do Lacen tem sido fundamental”, frisou.

Durante transmissão ao vivo pelas suas redes sociais, o governador voltou a esclarecer sobre o atraso na chegada dos testes adquiridos pelo Governo do Estado. “Compramos outros 50 mil testes da China, que tiveram um problema para chegar ao Espírito Santo, mas o fornecedor já garantiu a vinda do material”, disse.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O coordenador-geral do Lacen, Rodrigo Ribeiro Rodrigues, comentou sobre o trabalho do laboratório, que atualmente trabalha 24 horas por dia. “Estamos realizando a execução das amostras que chegam em tempo real. Em um prazo de 24 a 36 horas, essas amostras são processadas e temos os resultados. Hoje não temos amostras em estoque. O Lacen tem feito os testes em tempo recorde em comparação a outros Estados”, apontou.

E prosseguiu: “Vamos testar, testar e testar para se ter uma ideia do que está acontecendo em nosso Estado e quebrar essa cadeia de transmissão para que a gente possa retornar a normalidade no menor tempo possível. Não adianta testar e as pessoas continuarem circulando. Então, pedimos que continuem realizando o isolamento social”, enfatizou Rodrigues.

Nas últimas 24 horas, o Lacen realizou 550 testes para o Covid-19, o maior número diário do laboratório até o momento desde o início da pandemia.

Advertisement