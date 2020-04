Em vídeo, presidente da Assembleia Legislativa do ES relata que está curado da Covid-19

Por Redação - Redação 72

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Erick Musso, anunciou nesta segunda-feira (27) que está curado da doença Covid-19, após 15 dias do diagnóstico.

“Estou curado da Covid-19. O boletim médico saiu hoje. Durante esse período, segui à risca as recomendações médicas de repouso, hidratação e alimentação balanceada. Tive alguns sintomas, mas me recuperei bem. Quero agradecer a toda a população do Espírito Santo que esteve na torcida e orou por mim. Muito obrigado! A força que vocês me deram foi fundamental”, disse o deputado em suas redes sociais.

Em vídeo, o deputado comemorou a sua plena recuperação, agradeceu todo apoio que recebeu e destacou a importância do isolamento social, confira:

