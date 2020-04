Em novo decreto, supermercados e padarias do ES terão limitação de clientes

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 1107

Novas regras para supermercados, minimercados, atacarejos, padarias e hortifrutis começam a valer a partir desta sexta-feira (17) no Espírito Santo. O decreto visa restringir a aglomeração de pessoas e reduzir a possibilidade de proliferação do novo Coronavírus (Covid-19). A medida foi anunciada no início da noite desta quinta-feira (16), pelo governador Renato Casagrande, e será publicado no Diário Oficial de sexta.

“Assinei um decreto hoje que regulamento os serviços de supermercado, que é essencial. Tem funcionado permanentemente com horário alongado e queremos diminuir o número de pessoas em cada estabelecimento. Precisamos limitar a entrada de clientes e a referência é uma pessoa para cada 10 metros quadrados”, explicou Casagrande.

Com a nova regulação, supermercados, atacarejos, hortifrutis, padarias e lojas de conveniência terão que limitar a entrada de clientes. “Se formar fila tem que ter afastamento de 1,5 metro. Tem que ter marcação no chão haver o distanciamento, assim como desinfecção de carrinhos e cestas depois do contato dos clientes. A distância entre caixa e a pessoa que está pagando também deverá ser de 1,5. Se não tiver deverá ter painel de acetato. Todas as medidas de orientação estarão detalhadas no decreto”, frisou o governador.

Continua depois da publicidade Confira a lista de determinações do novo Decreto: – Limitar a entrada de clientes no estabelecimento para que não haja aglomerações e para que seja possível manter a distância de segurança, perfazendo o total de um cliente por cada 10m² de área de venda; quando houver fila, utilizar faixas ou marcações para limitar a distância mínima de 1,5m entre clientes; e executar a desinfecção dos carrinhos e cestas imediatamente antes e depois do contato com o cliente e de forma frequente quando não estiverem em uso; – Disponibilização de sistema de venda on-line, via telefone ou whatsapp, com opção de entrega domiciliar de compras ou retirada no local; e de itens necessários para higienização das mãos de colaboradores e clientes, como lavatório com água potável corrente, sabonete líquido, toalhas de papel e lixeira para descarte, além de dispensers com álcool gel 70% em pontos estratégicos; – Fornecimento de máscara facial a todos os colaboradores, para utilização em tempo integral, e quando o atendimento for realizado em distância inferior a 1,5 metros, sem a existência de barreira de proteção acrílica, além da máscara, deverá ser fornecido protetor Face Shield; Advertisement – Estão proibidos o uso de secadores eletrônicos e o oferecimento de produtos e alimentos para degustação. Ficam autorizadas as vendas de kits ou combos de produtos em geral, mediante entrega em domicílio e venda presencial, como medida de estímulo à agilidade nas compras e redução de possível aglomeração de pessoas no interior dos estabelecimentos. As medidas serão válidas enquanto durar o período de calamidade e o descumprimento das mesmas poderá configurar a prática de infração administrativa, prevista no artigo 10, inciso VII da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como crime previsto no artigo 268 do Código Penal.