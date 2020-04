Em apenas um dia, ES tem 29 casos confirmados de Covid-19

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 936

Em publicação em sua conta oficial do Twitter, o Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou um aumento de 29 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) em apenas 24h no Estado, chegando agora ao total de 194 no Estado.

A boa notícia é que nenhuma vítima fatal foi constatada nas ultimas 24h no Espírito Santo. Até a noite deste domingo (5) o ES contabiliza seis mortes pelo Covid-19. Na publicação, Casagrande ressaltou ainda a importância da precaução e do isolamento social.

“O contágio aumenta a cada dia. Importante ter muita disciplina para mantermos o distanciamento social e o isolamento das pessoas do grupo de risco”, disse Casagrande.

