Educação de Guaçuí prepara aulas em vídeo para dar continuidade a atividades escolares

Por Redação - Redação 85

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Guaçuí iniciou as gravações dos vídeos que serão disponibilizados, via redes sociais e internet, para dar continuidade ao ano letivo, de forma não presencial, diante da suspensão das aulas, devido à pandemia de Coronavírus (Covid-19).

O modelo de ensino à distância (EAD) compõe o projeto “Estuda em casa, Guaçuí”, idealizado pela Seme, e conta com o apoio da Superintendência de Comunicação da Prefeitura que é responsável pela gravação e edição dos vídeos.

O projeto “Estuda em casa, Guaçuí” consiste na veiculação de vídeo aulas gravadas, por meio de redes sociais e outros, em dias e horários específicos, para as turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. E as gravações foram iniciadas nesta segunda-feira (6) e as vídeo aulas devem começar a ser disponibilizadas, para os alunos, na próxima segunda, dia 13, por meio das redes sociais, como Facebook, Youtube, Whatsapp e outras, além de aplicativos que permitam a transmissão, pela internet, do conteúdo que seria ofertado de forma presencial, assim como os links ficarão à disposição no site da Prefeitura de Guaçuí (www.guacui.es.gov.br).

A Secretaria Municipal de Educação informa que seus profissionais irão fazer o registro e o acompanhamento da evolução de cada aluno, nas atividades propostas. “Vamos trabalhar para garantir que a carga horária letiva seja cumprida, incentivando nossos estudantes a manterem a rotina e o ritmo de estudos”, afirma o secretário municipal de Educação interino, Liomar Luciano de Oliveira – Mazinho.

A Seme também vai pedir, aos pais e responsáveis, que organizem um ambiente adequado, em casa, para os alunos acompanharem o conteúdo que será passado pelos professores, dentro do plano de estudos proposto. “Uma professora ou professor de cada série, do 1º ao 9º ano, vai gravar os vídeos que serão disponibilizados para os alunos de cada uma dessas séries”, explica a superintendente da Seme, Márcia Oliveira.

Também serão disponibilizadas atividades impressas para os alunos da Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental. Para os alunos das séries finais do Ensino Fundamental, serão usadas, prioritariamente, plataformas digitais, para a interação entre escola, alunos e famílias, e a oferta de conteúdos e conhecimentos, de acordo com o Currículo Capixaba e a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) do Ministério da Educação.

De acordo com a Secretaria, o objetivo do projeto “Estuda em casa, em Guaçuí” é incentivar a oferta de atividades pedagógicas não presenciais vinculadas à adoção de metodologias inovadoras e ao uso de tecnologias voltadas para a aprendizagem dos estudantes. E a ideia é dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem, por meio da complementação do que já foi ensinado aos alunos e do desenvolvimento de novas aprendizagens, pelos estudantes, ainda favorecendo o reforço escolar.

