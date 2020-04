É falsa a notícia sobre caso confirmado de coronavírus em Guaçuí utilizando logomarca do AQUINOTICIAS.COM

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 705

Advertisement

Advertisement

É falsa a notícia criada usando a marca do AQUINOTICIAS.COM sobre caso confirmado de coronavírus na cidade de Guaçuí.

A informação falsa começou a circular na tarde desta terça-feira (7), como se fosse um print feito no maior portal de notícias do interior do Espírito Santo.

A Prefeitura comunicou ao veículo sobre a veiculação de sua marca em uma fake news e emitiu uma nota sobre o ocorrido.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Lamentável que pessoas maldosas se aproveitam se um momento tão crítico, onde a população está tão temerosa, para provocar ainda mais pânico. Ressaltamos que essa atitude se caracteriza crime e que as medidas legais serão adotadas. Pedimos aos nossos leitores que todas as informações sejam checadas diretamente em nosso portal. Prezamos pelo jornalismo de qualidade”, disse o editor chefe do AQUINOTICIAS.COM”.

A diretoria do Grupo de Comunicação GFC ressalta que tomará as medidas legais cabíveis, para que o responsável pela falsa notícia utilizando a sua logomarca seja punido.