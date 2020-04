Duas pessoas ficam feridas em acidente na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar em Cachoeiro 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 641

Advertisement

Advertisement

Duas pessoas ficaram feridas no início da tarde desta quarta-feira (22), após o motorista de um Peugeot 206, perder o controle do veículo em uma curva da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo pessoas que presenciaram o acidente, no carro havia o motorista e um rapaz, no banco de trás. O condutor precisou se desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros e foi levado para a Santa Casa do município.

As testemunhas contaram que após sair da curva, próximo a um restaurante, o carro rodou na pista e colidiu em um poste. Já o carona, saiu consciente do veículo, e também foi levado para o hospital.

Advertisement

Advertisement