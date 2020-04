Domingos Martins registra 14 casos de Covid-19; em Pedra Azul são 12 contaminados

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 315

Domingos Martins registrou aumento de casos de Covid-19 no último fim de semana. Desde a última sexta-feira (24), foram quatro novas confirmações da doença, totalizando 14 positivos. A maior parte dos infectados está na região turística de Pedra Azul: 12 no total.

A prefeitura do município informou em seu boletim que sete casos são intradomiciliar, ou seja, estão em isolamento dentro de suas casas. Os demais são importados, o que significa que as pessoas não contraíram a doença no município. No total, são oito mulheres e seis homens com Covid-19 e todos os pacientes passam bem e estão sendo monitorados.

