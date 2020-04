Dia Mundial da Saúde: pediatra do HIFA fala sobre os cuidados com as crianças durante a pandemia

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 112

Advertisement

Advertisement

O Dia Mundial da Saúde, comemorado nesta terça-feira (7), nasce com uma prece em meio à pandemia de covid-19, que tanto maltrata o mundo. Se, por um lado, o sofrimento causado pela doença paralisou o mundo, por outro, a solidariedade e os cuidados com o próprio corpo atingiram um novo patamar.

O isolamento social, apesar de amargo, é o caminho mais seguro para evitar a disseminação do vírus, que atinge com mais força idosos e pessoas doentes. As crianças, felizmente, não estão, em sua maioria, no grupo de risco. Mas elas cumprem um importante papel para acabar com a pandemia. Consideradas superdisseminadoras do vírus, elas precisam ficar isoladas e longe daqueles que não podem suportar a carga viral do covid-19.

Mas, as dúvidas persistem. Afinal, quando levar meu filho a um hospital em um momento como este? Por que as crianças têm, em sua maioria, sintomas mais brandos da doença? Como lidar com o isolamento? Doenças como asma, podem agravar o estado de saúde do meu filho, caso ele seja infectado pelo novo coronavírus?

Advertisement

Continua depois da publicidade

Para responder a essas e outras perguntas, conversamos com o pediatra e coordenador do PAI/PS do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA) de Cachoeiro de Itapemirim, Hudson Cacau. Ele fala da importância da quarentena, explica em qual momento devemos buscar ajuda para os pequenos, e dá um recado a todos nós, pais e mães: a quarentena pode ser um momento para estreitar os laços familiares e ensinar aos nossos filhos etiquetas sociais que eles levarão para o resto da vida. Confira:

AQUINOTICIAS.COM – Estamos em um momento delicado para a saúde mundial, por conta do novo coronavírus. E os hospitais podem ser locais de contato com pessoas infectadas. Quando devo ficar alerta e levar meu filho a uma emergência, por exemplo, e quando devo aguardar uma consulta com o pediatra?

DR. HUDSON CACAU – No caso da covid-19, o momento certo de levar as crianças ao pronto-socorro é quando elas apresentam sinais de perigo. A criança pode apresentar falta de ar, prostração, ficar mais quieta, ter inapetência, ou seja, não se alimentar direito, ter febre alta que não baixa com antitérmico. É importante observar se a criança deixou de fazer as atividades do cotidiano, como brincar e interagir. Esses são alguns sinais que observamos e que demonstram que devemos levar nossos filhos ao pronto-socorro. A criança que está assintomática ou teve um resfriado comum, teve tosse de curta duração, nariz escorrendo, pode ficar em casa e aguardar o momento certo de ir à consulta de um pediatra. A Sociedade Brasileira de Pediatria aconselha que os pais façam as consultas de rotina com o pediatra e mantenha o cartão de saúde atualizado.

Um momento como este faz com que nós, mães e pais, fiquemos em alerta. Como identificar o limite entre a atenção e o excesso de zelo por causa do coronavírus?

Advertisement

Hoje o ideal é deixar as crianças em casa, evitar que elas tenham contato com grupos de risco, como idosos, gestantes e pessoas com comorbidades, pois as crianças podem ser veículos transmissores, mesmo não tendo sintoma do vírus. Agora, é importante não transmitir o excesso de ansiedade para a criança. Às vezes os pais restringem as atividades, mesmo a criança estando em casa. Por exemplo, não a deixa brincar, interagir com os irmãos, ficar sempre com luvas e máscaras. Isso é contra as recomendações.

Na sua opinião, porque as crianças estão menos suscetíveis em ter complicações por causa do coronavírus?

Essa é uma pergunta sem resposta certa. Há hipóteses. Alguns autores sugerem que a covid-19 age em receptores das células do corpo que são diferentes em adultos e crianças. As crianças teriam esses receptores em menor quantidade. Essa é uma constatação de que o curso da doença, nas crianças, é diferente do dos adultos.

As crianças asmáticas estão no grupo de risco? E aquelas que não tem crises frequentes?

A rigor, elas não entram no grupo de risco. Mas há estudos que mostram que as crianças que possuem asma descontrolada, que não usam o broncodilatador ou o corticoide inalatório, podem ser classificadas e incluídas no grupo de risco.

Como as crianças podem ser superdisseminadoras da doença? É necessário deixá-las afastadas dos avós ou das pessoas mais velhas das famílias?

As crianças são consideradas assim porque elas são assintomáticas ou oligossintomáticas, ou seja, apresentam poucos sintomas da covid-19. Então, elas podem estar infectadas e os pais não conseguem detectar que elas estejam doentes. Daí, em contato com os avós, gestantes e adultos com comorbidades, elas podem transmitir o vírus para essas pessoas, que podem ter sintomas sérios. Então, é necessário deixar as crianças em casa neste momento da doença, em isolamento social.

O senhor pode deixar um recado para os pais neste Dia Mundial da Saúde?

Bem, os familiares precisam refletir sobre como é importante as crianças crescerem com qualidade de vida. Orientamos que os pais estimulem a alimentação saudável, a atividade física, observem e estimulem seus filhos, mesmo neste período que estamos passando. Mesmo sem as aulas, é preciso incentivar a educação e a leitura. E, como os pais estão mais próximos das crianças por conta do isolamento, é importante que eles estimulem o diálogo e aumentem o vínculo entre pais e filhos. Além disso, é importante aproveitar este momento para incentivar e mostrar para as crianças como elas devem viver em sociedade, ou seja, como higienizar as mãos corretamente, que devem evitar colocar as mãos nos olhos e espirrar de forma correta. Assim, com o fim desta epidemia, essas crianças vão levar esses ensinamentos de saúde para a vida inteira.