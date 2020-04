Dia do Jornalista: profissão ganha evidência durante pandemia da Covid-19

Por Redação - Redação 60

Hoje, 7 de abril, comemora-se o Dia do Jornalista. Esse profissional presta serviço para a população deixando os cidadãos bem informados. Porém, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) chama a atenção para as condições de prestação de serviços dos profissionais de imprensa, principalmente no contexto da pandemia, seja atualizando sobre a doença ou desfazendo as fakes news.

Somente nos três primeiros meses de 2020, o monitoramento de violações à liberdade de expressão feito pela Abraji apontou 24 ataques à imprensa, sendo 70% deles direcionados por agentes públicos. O mapeamento também revela que cinco desses ataques foram no contexto da cobertura da Covid-19.

Para o professor de Jornalismo e mestre em Comunicação e Cultura, Alexandro Mota, é no contexto da Covid-19 que o valor do jornalismo se torna ainda mais evidenciado.

“É nesse momento, de alarme na saúde pública, que o jornalismo mostra que é mais do que polarização, vários lados, vigilância e cobrança dos poderes, que jornalismo é principalmente prestação de serviço, que é uma profissão com apego à verdade dos fatos, além de ser também espaço de posicionamento, mas com embasamento na ciência e em instituições de referência, como a Organização Mundial da Saúde”, afirma Mota.

O professor também acredita que novos hábitos de consumo de informação de confiança podem se consolidar, tendo em vista a confiança da população na imprensa – segundo pesquisa do Datafolha, programas jornalísticos da TV (61%) e jornais impressos (56%) estão entre os veículos em que a população mais confia para se informar sobre a Covid- 19, já programas jornalísticos de rádio e sites de notícias aparecem com 50% e 38% no nível de confiança, respectivamente.

“É importante ver sendo ratificado o profissional jornalista como prestador de um serviço essencial, que tem que estar na rua, que precisa circular em segurança para o bem da sociedade, ao lado dos profissionais de saúde, dos profissionais da segurança pública, da limpeza urbana… é uma forma de valorização da profissão pelo trabalho que presta”, finaliza o professor Alexandro.

Ato on-line homenageia categoria

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI), em conjunto com outras entidades civis do segmento, promoverá um ato on-line em defesa dos jornalistas, nesta terça (7), às 19h, no Facebook da organização. Além dos jornalistas, os profissionais de saúde também serão homenageados.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil