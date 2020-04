Detran|ES retoma atendimento presencial nas agências mediante agendamento on-line

Por Redação - Redação 15

Com o objetivo principal de evitar aglomerações de pessoas e agregar mais eficiência aos seus procedimentos, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) estabelece, a partir desta quarta-feira (29), o agendamento prévio de forma on-line para que os cidadãos possam realizar serviços presenciais nas agências do Órgão no Estado, de acordo com o horário determinado por cada município para a abertura do comércio. A exceção, no momento, é a Ciretran de Vila Velha, por ser considerada cidade de alto risco para transmissão do novo Coronavírus e a unidade estar localizada em um shopping, além de alguns municípios que já não tinham tanta procura por serviços.

A marcação do horário deverá ser feita por meio do site www.agendamento.es.gov.br para os serviços de Habilitação, Veículos, Infrações e Penalidades, a exemplo de: biometria; transferência de propriedade; transferência de município; 2ª via de Certificado de Registro de Veículo (CRV); conversão para placa Mercosul; primeiro emplacamento; comunicado de venda; protocolo e devolução de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para os casos de cumprimento de penalidade, além dos demais procedimentos que já eram realizados nas agências.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destaca que o agendamento prévio possibilita, além de menos pessoas no ambiente interno das agências, tendo em vista o risco de contaminação pelo novo Coronavírus, que as pessoas possam se programar escolhendo dia e hora de acordo com a disponibilidade. “Avançamos cada vez mais na digitalização de todos os serviços, a partir do programa Detran 100% Digital. O agendamento é mais uma dessas ações que, respeitando um espaçamento de 15 minutos para a coleta de biometria e de 30 minutos para os demais serviços, vamos trabalhar para que o retorno do atendimento presencial seja com segurança para servidores e cidadãos nas agências”, salienta Givaldo Vieira.

Para entrar na agência, o usuário deve apresentar o agendamento pelo celular ou impresso e cumprir as medidas de distanciamento social, bem como utilizar máscara.

Passo a passo

O cidadão deve acessar o site www.agendamento.es.gov.br, também disponível clicando em um banner no site do Detran, bem como no aplicativo “ES na Palma da Mão”, e escolher a categoria (Detran|ES – Habilitação, Infrações e Penalidades ou Veículos) e depois o serviço. Após essa etapa, a pessoa deve escolher a unidade (a Ciretran do município), data, hora e, em seguida, preencher os dados pessoais.

Faça de casa: mais de 40 serviços digitais no site

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) acrescenta que, pensando na segurança, agilidade e, principalmente, para seguir atendendo aos capixabas sem a necessidade de sair de casa neste momento de pandemia devido ao novo Coronavírus, disponibiliza, por meio do site www.detran.es.gov.br , mais de 40 procedimentos de trânsito de forma on-line, relacionados à Habilitação, Veículos e Infrações.

