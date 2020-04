Defesa Civil e Guarda Municipal de Cachoeiro orientam moradores a ficarem em casa

Por Redação - Redação 73

A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim têm feito abordagens orientativas, em bairros e distritos, sobre a importância da permanência do isolamento social, como forma de prevenção da propagação do novo coronavírus (Covid-19).

As equipes percorrem locais em que o ajuntamento de pessoas é mais comum, como praças e quadras esportivas, calçadões usados para caminhada, além de entrada de bancos, de casas lotéricas e de supermercados.

“É importante que as pessoas entendam que essas medidas são de cunho preventivo. Queremos evitar um surto de covid-19 na nossa cidade e é imprescindível a colaboração de todos”, explica do coordenador da Defesa Civil do município, Francisco Inácio Daroz.

Além da ação de conscientizar os moradores, as guarnições da GCM têm dado apoio à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no trabalho de isolamento dos espaços esportivos públicos, e à equipe de fiscais incumbida de verificar o cumprimento do decreto que suspende atividades não essenciais no comércio e no setor de serviços, temporariamente, devido à pandemia.

“Esse trabalho de conscientização tem de ser permanente, porque algumas pessoas relutam em seguir as orientações. Estamos empenhados em ajudar o município na contenção desse vírus, que tem feito vítimas no nosso estado e no país, de forma geral”, frisa o secretário municipal de Segurança, Ruy Guedes.

Carros de som

A Prefeitura de Cachoeiro também tem recorrido a carros de som para reforçar as orientações para que a população evite aglomerações e permaneça em casa.

