Criminosos são flagrados cometendo vandalismo em praça de Cachoeiro

No início da tarde de domingo (5), guardas civis municipais conduziram ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cachoeiro quatro homens que vandalizavam a ‘Praça do Táxi’, no Largo Osvaldo Silvestre Costa, centro da cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, a central de videomonitoramento do município flagrou o ato de pichação do piso da praça e acionou uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM), que abordou os infratores.

Eles foram conduzidos à delegacia com base no artigo 65 da lei 9.605 (Lei de Crimes Ambientais) – pichar ou, por outro meio, conspurcar edificação ou monumento urbano.

