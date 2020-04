Criminosos roubam R$ 2,5 mil de posto de combustíveis em Bom Jesus do Norte

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 183

Criminosos roubaram um posto de combustíveis na noite de quarta-feira (1º), localizado na na rodovia ES 484, em Bom Jesus do Norte Ele fugiram com aproximadamente R$ 2,5 mil do caixa e bolsos dos frentistas.

De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada às 21h16, os bandidos chegaram no local em uma motocicleta de cor preta e anunciaram o assalto. Além do dinheiro, também levaram um celular.

Segundo informações das vítimas, os suspeito fugiram para a cidade e, provavelmente, entraram no bairro Grande Vitória.

Em patrulhamento pelo bairro, os policias avistaram uma motocicleta com as características informadas, ainda com o motor quente, com a placa adulterada com uma fita isolante preta trocando os numerais, sendo então constatado que a placa correta era KVA-9614.

A PM acredita ser a mesma motocicleta usada pelos suspeitos e, diante da adulteração a moto foi encaminhada a UPJ local. Nenhum suspeito do crime foi localizado.