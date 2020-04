Coronavírus: Governo altera mapa de risco para municípios do Sul do Estado

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 1252

O governador do Estado, Renato Casagrande, liderou uma nova reunião da Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública, neste sábado (25), no Palácio Anchieta, em Vitória. Foi anunciada a inclusão de Fundão e Bom Jesus do Norte no grupo de municípios com Risco Alto, de acordo com a classificação do Mapa de Gestão de Risco. Desta forma, as cidades deverão adotar novas medidas qualificadas no combate ao novo Coronavírus (Covid-19) a partir da próxima segunda-feira (27).

Durante a reunião, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, fez a atualização do Mapa de Gestão de Risco com os dados mais recentes dos casos confirmados da Covid-19, modificando o grau de risco dos municípios de Aracruz, Apiacá, São José do Calçado e Venda Nova do Imigrante (que passaram da classificação de Risco Baixo para Moderado). Os três primeiros foram incluídos por fazerem limite com municípios em Risco Alto, enquanto Venda Nova registra um coeficiente de incidência superior à média estadual – são 40 casos confirmados em relação a 100 mil habitantes, enquanto o coeficiente médio no Estado é de 39.

O Mapa de Gestão de risco é revisado semanalmente com os dados atualizados da Secretaria da Saúde (Sesa). Ao todo, o Espírito Santo tem oito municípios enquadrados no Risco Alto (Alfredo Chaves, Bom Jesus do Norte, Cariacica, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória), 14 em Risco Moderado (Apiacá, Aracruz, Anchieta, Domingos Martins, Guarapari, Iconha, Ibiraçu, Marechal Floriano, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Santa Leopoldina, Santa Teresa, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante) e outros 56 seguem com o Risco Baixo.

As medidas qualificadas de prevenção à disseminação do coronavírus são estabelecidas em portaria da Sesa e têm validade até o dia 3 de maio, quando será realizada uma nova atualização do Mapa de Gestão de Risco. Os municípios de Cariacica e Viana foram classificados como Risco Alto por fazerem parte da Região Metropolitana e não ser possível controlar a interação social pela proximidade com os demais municípios.

Confira o coeficiente de casos confirmados por município:

Alfredo Chaves – 111/100 mil

Vitória – 93/100 mil

Vila Velha – 89/100 mil

Bom Jesus do Norte – 80/100 mil

Serra – 72/100 mil

Fundão – 67/100 mil

Cariacica – 44/100 mil

Venda Nova do Imigrante – 40/100 mil

Apiacá – 40/100 mil

Os demais municípios capixabas estão abaixo de 39/100 mil

