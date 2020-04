Conheça as plataformas que podem ser utilizadas para fazer videoconferência

Por Redação - Redação 6

Advertisement

Advertisement

O isolamento social é um tipo de comportamento no qual os indivíduos deixam de participar de algumas atividades em grupo, como trabalho, festas e reuniões. Desde que a prática foi adotada como uma das medidas de segurança e combate à pandemia da covid-19, as pessoas tiveram que modificar seus hábitos para se adequar a essa nova realidade.

O estranhamento foi comum no início, mas aos poucos, é possível perceber que as adaptações estão dando certo. Atividades que eram realizadas em conjunto, por exemplo, agora estão sendo feitas individualmente. A realização de videoconferência é um exemplo de como é possível manter o funcionamento de vários setores. Seja no trabalho, com o home office, ou nos serviços educacionais de escolas e faculdades, as videoconferências estão ajudando a manter o contato em grupo.

Se para alguns, as chamadas por vídeo já faziam parte da rotina, para muitos o uso deixou de ser algo casual, contribuindo para uma busca recorde “videoconferência” no buscador do Google. Segundo a plataforma de busca, ainda neste mês de abril, a pesquisa pelo termo está sendo quatro vezes maior do que a média mensal dos últimos 16 anos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Não é preciso muita coisa para realizar uma chamada de vídeo, basta ter um dispositivo com a acesso a internet (computador, tablete, smartphone), com um microfone e uma câmera.

As pessoas que usam a videochamada para realizar reuniões de trabalho também devem estar atentas ao espaço que será captado pela câmera e também ter cuidado com a vestimenta. É importante lembrar que o home office é um momento de trabalho e por isso é necessário ter os mesmos cuidados, caso estivesse indo para a empresa ou instituição em que trabalha.

Aplicativos para fazer videoconferências

Zoom

Muito utilizado em conversas corporativas, o Zoom pode conectar até 100 pessoas numa mesma reunião. O Zoom está disponível nos sistemas operacionais Android e iOS e também possui uma opção para navegadores de internet. Com a versão gratuita do aplicativo, é possível fazer videoconferência com um grupo de até 40 pessoas. Se a reunião for entre duas pessoas, não há limite de tempo.

Advertisement

WhatsApp

Esse aplicativo já é conhecido. E quem pensa que o WhatsApp só serve para criar polêmicas nos grupos, está enganado. O App também fornece a realização de videochamadas ilimitadas. Com o aplicativo, é possível ainda, fazer chamadas simultâneas com até quatro pessoas, desde que estejam em um mesmo grupo.

Facebook Menssenger

A ferramenta disponibilizada pelo Facebook também é mais popular. Ela está disponível para os sistemas Android, iOS e na versão para a Web. O dispositivo permite que até 50 pessoas possam interagir ao mesmo tempo, porém elas precisam estar em um mesmo grupo.

Hangouts

Esse é um sistema de bate-papo do Google que permite chamadas de vídeo sem cobrança taxas com até 10 pessoas simultaneamente. Na versão para smartphone, o aplicativo faz integração com a agenda de contatos, mostrando automaticamente quem também está cadastrado. Com o Hangouts também dá para conversar em texto por celular e compartilhar imagens, gifs e figurinhas.

Skype

O uso do Skype para esse tipo de atividade já é bem comum. A ferramenta permite que até 50 pessoas conversem numa mesma ligação. Caso queira realizar uma reunião, mostrando a tela do computador ou tablete com uma apresentação, o Skype disponibiliza essa função de modo gratuito.

JustTalk

Com o App a videoconferência pode ser feita com até 16 pessoas de forma simultânea em celulares com sistema Android, e com até 50 pessoas para os que usam iOS. O JusTalk permite que sejam adicionados efeitos ao vídeo, como desenhos e mudanças de imagem, além de jogos em tempo real, o que torna a conversa mais descontraída.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil