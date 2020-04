Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (24) no Espírito Santo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 46

Sexta-feira (24) de predomínio de sol no Espírito Santo. Previsão de chuva rápida no começo do dia apenas no litoral norte capixaba. Não chove nas demais áreas do Estado e as temperaturas ficam estáveis, segundo o Incaper.

Na Grande Vitória, poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 28 °C.