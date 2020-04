Confira 5 dicas para o empresariado enfrentar a crise durante a pandemia no ES

Por Redação - Redação 71

A pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) tem causado um enorme impacto na economia mundial. As empresas enfrentam os prejuízos provocados pela paralisação das atividades, fechamento do comércio e queda no volume de vendas. Para encarar essa crise, é importante que o empresário busque soluções inovadoras e estratégicas, que contribuam com o desenvolvimento do negócio, apesar do momento difícil para a economia.

Atento a esta necessidade de buscar novas alternativas, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) fez uma lista com cinco dicas que podem contribuir no planejamento do empresário para enfrentamento ao momento adverso.

Invista em Mídias Sociais

Com a maioria das pessoas em distanciamento social, o uso das redes sociais se intensificou muito. Essa é uma grande oportunidade para utilizar as mídias como ferramenta de exposição e divulgação dos produtos e serviços que a empresa oferece. Com ferramentas também disponíveis sem custo e com um retorno positivo do público, as principais redes sociais são as mais utilizadas para a interação entre empresa e clientes. Para o maior alcance de e direcionamento certeiro das publicações, o ideal é o investimento nas ferramentas pagas destes aplicativos, além de acompanhamento dos resultados de alcance e interação, assim sua propaganda pode chegar ao público-alvo desejado.

Diversifique as plataformas de vendas

Uma boa maneira de continuar com as vendas apesar do fechamento do comércio é utilizar plataformas que oferecem essa possibilidade na internet, disponibilizando aos clientes a oportunidade de comprar sem sair de casa. Muitas empresas estão optando até mesmo por criar seus próprios sites de venda para atender melhor o público. O investimento em canais de vendas alternativos ao presencial requer o planejamento adequado de atendimento e de produção.

Opte por serviços de atendimento não presencial



A logística de atendimento ao cliente sempre foi um item indispensável para o sucesso de um empreendimento. Muitas empresas já possuem setores especializados no assunto, mas também é possível aliar os esforços com serviços terceirizados. Por telefone, e-mail e aplicativo, os pedidos podem ser atendidos sem que ninguém precise entrar em contato presencialmente. Os pedidos saem da empresa e chegam até a casa do cliente, através dos motoboys, movimentando as vendas e mantendo os negócios funcionando. Outra forma de atendimento é o drive thru, formato de vendas que o cliente não precisa sair do veículo para ser atendido. O formato muito utilizado por serviços de alimentação pode ser adaptado para outros modelos de negócio.

Aplicativos de pagamento

O internet banking já uma realidade há muitos anos para os empresários, com a circulação de transações financeiras e de dados, de forma segura, pela internet. Para que não haja necessidade de contato com cédulas de dinheiro e com máquinas de cartão de crédito, outras alternativas são os aplicativos de pagamento on-line. Os aplicativos agilizam e facilitam o processo de pagamento entre o cliente e a empresa, além de possibilitar que o cliente escolha se quer pagar à vista ou parcelado.

Negocie contratos

Um dos principais itens a serem avaliados pelos empreendedores é o seu fluxo de caixa. Com a diminuição da circulação de pessoas é normal também a diminuição dos recursos que entram na empresa. Portanto, esteja atento aos custos e contas da empresa, para manter o negócio estabilizado e sem que haja grandes prejuízos. Renegociar custos fixos, como contratos, aluguéis e outras responsabilidades financeiras é o mais recomendado a se fazer nesse período.

