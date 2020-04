Coletores de recicláveis e servidores de Obras recebem máscaras em Guaçuí

Por Redação - Redação 3

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Recursos Humanos (Semgarh) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), realizaram a entrega de máscaras para os catadores de recicláveis, da Associação de Catadores de Material Recicláveis de Guaçuí (Asguamar), e para os servidores da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos (Semoisp).

A Prefeitura recebeu uma doação de 1 mil máscaras da Barezy Confecções e adquiriu outras 5 mil. Estas máscaras estão sendo distribuídas para os funcionários de todos os setores da administração municipal.

Na manhã de terça-feira (14), a secretária municipal de Gestão Administrativa e Recursos Humanos, Waleska Guaitolini, esteve na Semoisp, para fazer a entrega das máscaras aos servidores de todos os setores da Secretaria. Também foi feita a entrega de frascos de álcool em gel para os trabalhadores levarem no bolso, durante o período de trabalho, principalmente, os que realizam serviços essenciais, neste momento de distanciamento social, por causa da pandemia do Coronavírus. “Vamos fazer essa entrega de máscaras para todos os servidores da Prefeitura e de álcool em gel para aqueles que estão na rua, realizando serviços essenciais, e precisam cuidar da higienização”, destaca a secretária, que conversou com os funcionários da Semoisp, ao lado do secretário municipal da pasta, Marcello Lougom Rodolfo.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Assim como a equipe de Jardinagem, da Semmam, recebeu máscaras e frascos de álcool em gel, a secretária da pasta, Maria Alice Moulin, esteve na sede da Asguamar, para fazer a entrega do mesmo material para os membros da associação que fazem a coleta seletiva dos materiais recicláveis de Guaçuí. A Asguamar, atualmente, reúne 19 famílias que tiram seu sustento dessa coleta de materiais recicláveis que, mesmo neste período de risco de contágio pelo novo Coronavírus, podem e devem continuar a ser depositados nos Pontos de Entrega Voluntária (PEV) espalhados pela cidade de Guaçuí. “Nós só pedimos que as pessoas não joguem máscaras e luvas usadas nos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária), porque isso se torna um risco de contágio para os catadores”, chama atenção a secretária.

Maria Alice também aproveitou a visita à Asguamar para se apresentar aos membros da associação, já que ela assumiu a pasta recentemente, em substituição ao ex-secretário Roberto Martins. “Também fui conhecer melhor as instalações, onde eles fazem a separação dos resíduos a serem comercializados e destaquei a importância do trabalho deles, para toda a sociedade, neste momento de crise”, explica, enfatizando que é importante manter todos ainda mais motivados. “Além disso, passei orientações sobre a importância de utilizar as máscaras e o álcool em gel, durante o dia a dia, para se protegerem de qualquer contaminação, principalmente, pelo Coronavírus, não esquecendo de fazer a higienização também com água e sabão, toda vez que voltarem das ruas”, conta a secretária.

Advertisement