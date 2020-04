Colaboradores da Unimed Sul Capixaba recebem cartões motivacionais durante pandemia

Por Redação - Redação 26

Uma ação tem levado um pouco mais de afeto e conforto para os profissionais da Unimed Sul Capixaba durante a pandemia do novo coronavírus. Eles recebem de colegas de diversos setores bilhetes motivacionais com frases em tom de otimismo, força e apoio. Chamado de Correio do Bem, o intuito é se solidarizar e reconhecer os colaboradores, principalmente aqueles que estão na linha de frente da saúde nesse momento.

A iniciativa tem sido realizada na Maternidade e no Pronto Atendimento, na região Central de Cachoeiro, no recém-inaugurado hospital, que fica no bairro União, e também para quem trabalha na área administrativa da Operadora de plano de saúde. A dinâmica é simples: a área de Gestão de Pessoas entrega os cartões e o colaborador decide para quem mandar.

Além disso, ações pontuais acontecem em determinados momentos, como a realizada na Maternidade recentemente e que teve a presença de um grupo de palhaços para levar um pouco mais de descontração.

