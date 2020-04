Chernobyl: incêndio se aproxima de usina nuclear abandonada na Ucrânia

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 81

Advertisement

Advertisement

Há vários dias, incêndios florestais têm tomado parte das florestas do norte da Ucrânia. O mais grave é que as chamas se aproximam da usina nuclear abandonada de Chernobyl, segundo a BBC News. O fogo está a apenas dois quilômetros do local onde os resíduos nucleares mais perigosos estão armazenados. A cidade abandonada de Pripyat, onde moravam os trabalhadores da usina, já foi atingida pelo fogo.

Tanto a usina de Chernobyl quanto a cidade de Pripyat estão abandonadas desde 1986, quando o reator da usina 4 explodiu e causou a maior catástrofe nuclear que o mundo já tinha visto.

O incêndio começou em 4 de abril, depois de um homem colocar fogo na grama seca perto da zona de exclusão. Em 5 de abril, um representante do serviço estatal de inspeção ecológica da Ucrânia disse que os níveis de radiação na área aumentaram acima do normal.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A fumaça, considerada tóxica, já que ainda há sinais de radioatividade na zona de exclusão, está se movendo para a capital da Ucrânia, Kiev.

Zona de exclusão

Uma área que originalmente se estende por 30 quilômetros em todas as direções da usina é oficialmente chamada de “zona de exclusão”. É em grande parte desabitada, com exceção de cerca de 300 moradores que se recusaram a sair. A área foi amplamente revertida para a floresta e foi retomada pela vida selvagem por causa da falta de competição com seres humanos por espaço e recursos. Mesmo hoje, os níveis de radiação são tão altos que os trabalhadores responsáveis ​​pela reconstrução do sarcófago só puderam trabalhar cinco horas por dia durante um mês antes de fazer 15 dias de descanso. Autoridades ucranianas estimaram que a área não voltaria a ser segura para a vida humana por mais 20 mil anos. No entanto, em 2016, 187 ucranianos locais retornaram e passaram a viver permanentemente na zona.

Em 2011, a Ucrânia abriu a zona selada em torno do reator de Chernobyl para turistas que desejam aprender mais sobre a tragédia que ocorreu em 1986. Sergii Mirnyi, um oficial de reconhecimento de radiação no momento do acidente, e agora um acadêmico na Universidade Nacional da Academia Kyiv-Mohyla em Kiev, na Ucrânia, escreveu sobre os efeitos psicológicos e físicos em sobreviventes e visitantes e trabalhou como consultor para grupos de turismo de Chernobyl.

Advertisement

Com informações da BBC News e Wikipedia