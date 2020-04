Chefe usa filtro de batata durante videoconferência e não sabe como tirar

Com a recomendação de isolamento social, muitas pessoas estão adaptando suas rotinas para não precisarem sair de casa durante o expediente — e as videoconferências são cada vez mais comuns entre as empresas.

Lizet Ocampo mora nos Estados Unidos e passou por uma situação curiosa durante uma dessas reuniões. Ao entrar na sala de conversa, ela percebeu que estava usando um filtro que transformava seu rosto em uma batata.

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can’t figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk

Advertisement

— Rachele with an e but pronounced Rachel (@PettyClegg) March 30, 2020