Cervejarias artesanais do ES se unem em movimento para conter crise

Por Redação - Redação 197

Por Leandro Fidelis

Sem poder frequentar os bares e pubs devido à limitação imposta pelo isolamento social, os apreciadores de cervejas artesanais já não precisam passar a quarentena a seco no Espírito Santo. Cervejeiros aderiram a um movimento nacional para garantir as vendas via delivery ou e-commerce durante a pandemia do novo Coronavírus…leia mais em Safra ES

