Centro de Reabilitação de Guaçuí reformado e equipado para atender pacientes

Por Redação - Redação 31

Advertisement

Advertisement

O Centro de Reabilitação Dona Gabi, da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Guaçuí, que oferece atendimento de fisioterapia para pacientes do município, foi totalmente reformado e recebeu novos equipamentos. As instalações foram reformadas e receberam nova pintura, em toda sua parte externa e interior, num serviço realizado, pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos (Semoisp), utilizando recursos e mão de obra do município.

Com a pintura e a chegada de novos equipamentos, fruto de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal, Givaldo Vieira, e de uma emenda impositiva do vereador Paulinho do Vitalino, o espaço está ainda mais preparado para atender as pessoas que necessitam de serviços de fisioterapia para reabilitação. Além da sala de coordenação, banheiros e cozinha, são cinco salas com aparelhos e equipamentos, novos em folha, para atender a população.

No início da semana, a prefeita Vera Costa esteve no local para conferir o resultado da reforma e os novos equipamentos, acompanhada do secretário municipal de Saúde, Werton dos Santos Cardoso, e os profissionais da Secretaria, Laira Elisa e Magno. “A reforma ficou muito boa, faltando apenas alguns ajustes que ainda vão ser feitos, e os equipamentos novos que chegaram vão dar total condição para os profissionais realizarem um trabalho ainda mais eficiente na reabilitação das pessoas que precisarem do serviço”, afirma.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O secretário Werton dos Santos Cardoso destaca que o Centro de Reabilitação Dona Gabi é um serviço muito importante para diversas pessoas que buscam a reabilitação, por meio da fisioterapia. “Por isso, essa reforma e a chegada dos novos equipamentos são muito importantes para atendermos ainda com mais qualidade quem necessita desse serviço”, acentua.