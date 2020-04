Castelo registra primeiro caso grave de Covid-19; homem está na UTI da Santa Casa de Cachoeiro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 327

Castelo registra, até o momento, quatro casos de Covid-19, três deles curados. Segundo o prefeito do município, Domingos Fracaroli, o quarto paciente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Santa Casa Cachoeiro de Itapemirim. Há ainda um quinto caso, também internado na UTI de um hospital particular de Cachoeiro, mas que ainda não teve o diagnóstico confirmado para coronavírus.

“O caso na UTI da Santa Casa é de uma pessoa de Estrela do Norte (distrito de Castelo), mas que estava na casa de parentes no Centro de Castelo. Passou mal e precisou ser internado, depois foi pra UTI. É o primeiro caso grave que foi notificado em Castelo”, explica.

De acordo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica do município, Cristina Casagrande, o homem foi atendido primeiro na Santa Casa de Castelo e, depois, transferido. “A família foi então orientada a fazer o isolamento por 14 dias. Se alguém tiver o sintoma, deverá buscar atendimento médico”, relata.

Além das orientações à população, o município também instalou barreiras sanitárias nas duas vias de chegada à cidade: nas rodovias Pedro Cola e Fued Nemer. As ações contam com profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, da Polícia Militar e da Defesa Civil Municipal.

“É uma ação para orientar quem está chegando no município. Durante a operação serão abordados todos os veículos possíveis, preferencialmente os veículos de transporte de passageiros e cargas”, explicou Domingos Fracaroli.

