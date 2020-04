Casagrande visita novos leitos de UTI preparados para pacientes da Covid-19

Por Redação - Redação 76

O governador Renato Casagrande visitou, nesta quarta-feira (1º), as instalações do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), na Serra, que recebe adequações para atender pacientes diagnosticados com o novo Coronavírus (Covid-19). O maior hospital público do Estado é uma das seis unidades de referência no tratamento da doença. Já estão disponíveis 60 leitos de UTI para pacientes que apresentarem a doença. Até o final deste mês, o número de leitos deve chegar a 100. Também estão sendo disponibilizados leitos de enfermaria.

“Estou fazendo uma visita ao Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves para mostrar a estrutura que está sendo montada para fazer o acolhimento e o tratamento das pessoas contaminadas pelo coronavírus. São leitos de UTI isolados e com banheiro. O hospital já tem 60 leitos de UTI preparados em área reservada. Chegaremos no final de maio com 170 leitos de UTI para atender esses casos, podendo chegar a 220 somente apenas no Jayme”, disse o governador.

Casagrande lembrou que o trabalho de preparação da rede de saúde no Espírito Santo para o enfrentamento ao novo Coronavírus teve início em janeiro. “Teremos outros hospitais nas regiões norte e sul, mas o Jayme é nosso hospital número um. Pelo tamanho, espaço e os leitos que estão todos equipados. O trabalho que estamos fazendo com o isolamento social está nos permitindo ter tempo de montar essa estrutura para salvar vidas”, afirmou.

Em relação à necessidade de realizar o isolamento social, o governador reforçou a sua importância para evitar que o sistema de saúde entre em colapso diante da pandemia. “Sabemos que é um sacrifício fazer o isolamento social, mas esse é o caminho para conter a disseminação do vírus. Esses leitos já estão salvando vidas de quem está sendo tratado e recuperado em nosso Estado”, ponderou Casagrande.

Também estão sendo adquiridos novos equipamentos para o hospital. São 143 monitores, 13 aparelhos para eletrocardiograma, 13 ventiladores de transporte e 22 cardioversores. A previsão para os próximos dias é da chegada de mais 88 monitores e 13 bipaps. O Governo do Estado também adquiriu 70 respiradores para o Jayme e aguarda a entrega de mais 103 equipamentos.

A adequação da rede hospitalar estadual faz parte do Plano Estadual de Prevenção e Controle do novo Coronavírus (Covid-19), elaborado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa). Foram definidos seis hospitais de referência para pacientes com a doença. Ao todo, devem ser disponibilizados 350 leitos de UTI em toda rede.

