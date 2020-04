Casagrande repercute possível saída de Mandetta: "Está fazendo um excelente trabalho"

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 317

Advertisement

Advertisement

Em pronunciamento na noite desta segunda-feira (6), para reforçar as medidas anunciadas para conter o avanço do coronavírus no Estado, o governador Renato Casagrande externou seu apoio a atuação do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta no comando da pasta.

O assunto sobre a possível confirmação da demissão do ministro é o destaque dos bastidores políticos, cuja especulação é de que o presidente Bolsonaro já tenha, inclusive um nome substituto para o cargo: o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), ex-ministro da Cidadania, que almoçou com o presidente hoje.

“Estamos acompanhando muito o debate nacional sobre essa dúvida se o ministro Mandetta permanece ou não no Ministério. Gostaria muito que ele permanecesse porque está fazendo um excelente trabalho. É lógico que esse é um cargo do presidente da República, ele sabe o que fazer como presidente e toma a decisão que ele achar mais adequada. Mas quero dar meu testemunho que o ministro Mandetta tem nos ajudado, nos orientado e sendo parceiro nosso aqui no Estado do Espírito Santo e pelo que ouço de outros governadores do nosso País”

Advertisement

Advertisement