Casagrande fala sobre pico da pandemia de coronavírus no ES; assista

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 214

Advertisement

Advertisement

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, fez uma coletiva de imprensa virtual no início da noite desta quarta-feira (8) para informar as últimas decisões no combate ao Covid-19. Casagrande alertou para o pico da doença no Estado, que deve acontecer, segundo estudos realizados, a partir da segunda quinzena de abril até início do mês de maio.

O governador destacou, porém, que chegar no pico não significa que os casos vão cair após esse alcance, mas sim ficar em um estágio denominado platô durante muitos dias. “Ainda não temos tratamento e nem vacina contra o vírus, por isso o cidadão ainda deve ficar por muito e muito tempo com essa rotina disciplinada de higiene e cuidados para evitar aglomeração”, destacou Casagrande.

Veja a entrevista na íntegra, na qual o governador fala sobre outras ações do Estado, como, por exemplo, como estão sendo feitas as testagens de pessoas com casos suspeitos em todo o Estado:

Advertisement

Continua depois da publicidade