Governo não está conseguindo comprar respiradores para hospitais do ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 236

Em um pronunciamento no início da noite desta terça-feira (28), o governador Renato Casagrande informou que será feita uma reunião com o ministro da Saúde, Nelson Teich, a fim de discutir as ações contra o novo coronavírus. Na agenda, segundo o governador, estão a compra de respiradores e o credenciamento de novos leitos no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Não conseguimos comprar respiradores. Dos que compramos – foram 60 respiradores – seis serão entregues em maio, alguns em junho e outros em julho. Não conseguimos comprar mais”, afirmou Casagrande.

Segundo o governador, por enquanto, o sistema de saúde do Espírito Santo continua com condições de atendimento. “Mas não podemos dizer se será suficiente no futuro. Nós cuidamos também de outras enfermidades, não apenas do coronavírus. Precisamos reconhecer que não temos uma situação definitiva”.

Casagrande ressaltou ainda a importância da quarentena e do isolamento social, já que os casos da doença estão aumentando no Estado. “Se não colaborarmos, não temos como avançar na atividade econômica. Em primeiro lugar, a vida e junto com ela, ter alguma atividade econômica”, ressaltou.

