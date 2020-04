CartãoGV: saiba como adquirir o seu nas máquinas de autoatendimento

Por Redação - Redação 5

Uma das recomendações das autoridades de saúde para diminuir a disseminação do novo Coronavírus (Covid-19) no transporte coletivo é evitar o uso e a circulação do dinheiro a bordo. Por isso, é recomendável a utilização do CartãoGV, que pode ser adquirido em mais de cem pontos da Grande Vitória, inclusive por meio do autoatendimento. As máquinas de autoatendimento (ATM) estão disponíveis nos terminais e em outros pontos da Região Metropolitana (lista completa abaixo ou no site www.cartaogv.com.br).

Para adquirir o CartãoGV pelas ATM, basta escolher a opção “Faça seu Cartão” na tela inicial. Em seguida, a pessoa deve digitar o número do CPF no teclado. Na sequência, deve selecionar o valor da recarga, lembrando que para a aquisição nas ATM, o valor mínimo cobrado é de R$ 10,00. Se o pagamento for efetuado em dinheiro (no caso das máquinas disponíveis nos terminais), não é possível efetuar o troco. Concluído este processo, o CartãoGV será liberado pelo dispenser da máquina.

Se o CPF já estiver cadastrado pelo sistema (usuário que perdeu o cartão, por exemplo), será exibida uma mensagem solicitando que a pessoa compareça em uma das lojas do GV Bus para providenciar um novo cartão. Durante o período da pandemia, a taxa de segunda via não será cobrada do usuário.

Autoatendimento no Terminal São Torquato

Nesta semana, duas máquinas de autoatendimento do CartãoGV também foram instaladas no Terminal São Torquato (Vila Velha), único do sistema que ainda não contava com o serviço. Os ATM instalados fazem cartão e recarga com cartões de crédito e débito, porém não aceitam cédulas de dinheiro.

Máquinas de autoatendimento

–Terminal Campo Grande: Próximo à loja do GVBus.

Funcionamento: O mesmo do terminal

– Terminal Jardim América: Próxima à loja do GVBus

Funcionamento: O mesmo do terminal

– Terminal de Itacibá: Na loja do GVBus

Funcionamento: O mesmo do terminal

– Terminal de Laranjeiras: Próximo à loja do GVBus

Funcionamento: O mesmo do terminal

– Terminal de Jacaraípe: Próximo à loja do GVBus.

Funcionamento: O mesmo do terminal

– Terminal de Carapina: Na loja do GVBus

Funcionamento: O mesmo do terminal

– Terminal de vila Velha: Próxima à loja do GVBus.

Funcionamento: O mesmo do Terminal

– Terminal do Ibes: Próximo à loja do GVBus

Funcionamento: O mesmo do terminal

– Terminal São Torquato (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

– Rodoviária de Vitória: AV. Alexandre de Buaiz (350), Ilha do Príncipe

Funcionamento: Aberta 24 horas. (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

– Masterplace Mall (Supermercado OK da Reta da Penha): Av. Nossa Sra. Da Penha (2150), Barro Vermelho.

Funcionamento: De segunda a sábado, de 8h às 21h. Aos domingos, de 8h às 15h (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

– Aeroporto de Vitória (em breve): Av. Roza Helena Schorling Albuquerque (S/N), Aeroporto.

Funcionamento: Aberto 24 horas (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

– Loja de Cadastro Vitória: Rua Constante Sodré (265), Santa Lúcia. Próximo ao Centro de Convenções de Vitória

Funcionamento: De segunda a sexta, de 7h às 17h. (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

Com a reabertura dos Shoppings prevista para a próxima semana, nos horários diferenciados, também será possível ter acesso às ATMs que estão disponíveis nos seguintes pontos:

Shopping Moxuara – Avenida Mario Gurgel, 5353 – São Francisco, Cariacica (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

Shopping Mestre Álvaro – Av. João Palácio, 300 – Eurico Salles, Serra (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

Shopping Montserrat – Av. Eldes Scherrer Souza, 2162- Colina de Laranjeiras, Serra (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

Shopping Praia da Costa – Avenida Doutor Olivio Lira, 353 – Praia da Costa, Vila Velha (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

Shopping Boulevard – Vila Velha Rod. do Sol, 5000 – Itaparica, Vila Velha (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

Shopping Vila Velha – Av. Luciano das Neves, 2.418 – Divino Espírito Santo, Vila Velha (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

Shopping Norte e Sul – Av. José Maria Vivácqua Santos, 400 – Jardim Camburi, Vitória (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

Shopping Vitória – Av. Américo Buaiz, 200 – Enseada do Suá, Vitória (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

