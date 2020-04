Cachoeiro realiza ações para conscientizar população sobre uso de máscara

Por Redação - Redação 49

A Prefeitura de Cachoeiro promove ações para conscientizar a população sobre o uso de máscara, tornado obrigatório no município para reforço da proteção contra o coronavírus.

Nesta quarta-feira (22), carros de som começaram a circular por bairros e distritos, veiculando áudio que frisa a obrigatoriedade do uso do protetor facial por qualquer pessoa que saia de casa e para trabalhadores do comércio e prestadores de serviço.

A mensagem ainda instrui sobre higienização das máscaras caseiras, feitas de tecido, e também orienta sobre outras medidas preventivas, como a manutenção do distanciamento em filas, dentro de estabelecimentos comerciais, a limpeza constante das mãos e o uso de álcool em gel.

O trabalho de conscientização também conta com a atuação da Secretaria Municipal de Segurança (Semseg), por meio da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil, em abordagens orientativas nas áreas públicas.

Fiscais responsáveis por verificar o cumprimento de medidas estabelecidas para o comércio e servidores das unidades de saúde também colaboram com ações de orientação sobre o uso da máscara.

“Com a reabertura do comércio no município, precisamos redobrar os cuidados essenciais voltados à prevenção da covid-19. Todos devemos usar máscaras, em favor da proteção mútua. Não podemos relaxar e correr o risco de um aumento dos casos da doença, que colocaria vidas em risco, nos levaria a ter de retroceder na liberação das atividades econômicas e que geraria transtornos para a saúde pública”, avalia o prefeito Victor Coelho.

Decreto

Publicado nesta quarta-feira (22), o decreto nº 29.414 determina que os moradores de Cachoeiro usem máscaras em áreas públicas, estabelecimentos comerciais, no transporte público ou privado de passageiros, em repartições públicas e nos ambientes de trabalho compartilhados, seja no setor público e ou no privado.

A Prefeitura recomenda que as máscaras sejam produzidas de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, contidas na Nota Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, disponível na página do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br).