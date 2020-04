Cachoeiro prorroga suspensão de atividades culturais, esportivas e aulas

Por Redação - Redação 158

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim prorrogou para 31 de maio a suspensão de atividades e fechamento de estabelecimentos das áreas de esporte, lazer e cultura, bem como das aulas nas escolas. A medida consta no decreto nº 29.430, publicado nesta quinta-feira (30), em edição extraordinária do Diário Oficial do Município.

Na área de cultura e entretenimento, devem permanecer fechados cinemas, teatros, casas de show e promoção de eventos. Os centros culturais não podem ser visitados.

No setor de esporte e lazer, fica impossibilitada a reabertura de academias de esportes de todas as modalidades. Também continua vetada a utilização de equipamentos públicos, como parques, praças, quadras, ginásios, campos e demais espaços de uso comum, cercados ou não. Permanecem suspensas, ainda, as atividades dos núcleos de qualidade de vida e de projetos sociais, educacionais ou de rendimento esportivo, públicos e privados, bem como os eventos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

O decreto estabelece, ainda, que a suspensão das aulas da rede municipal de ensino se estende ao funcionamento das demais escolas situadas no município, inclusive creches e assemelhados.

Os serviços prestados pelo Centro de Convivência Vovó Matilde e os serviços de fortalecimento de vínculos dos idosos também permanecem suspensos.

Espaços religiosos

A edição extraordinária do Diário Oficial do Município também apresenta o decreto n 29.431, com pequenas alterações nos critérios de funcionamento das igrejas, templos e outros espaços religiosos. Segundo o texto, a restrição à participação de cinco pessoas nas gravações e transmissões on-line de cultos e missas se refere à equipe técnica e operacional.

Já em relação às ceias ou celebrações eucarísticas, a nova regra é que o partilhamento dos elementos pode ser feito mediante higienização com álcool gel das mãos dos responsáveis pela ação.

“A cada dia, nós avaliamos o cenário com os dados disponíveis para definir o que conseguimos ou não flexibilizar diante da pandemia. Novos casos de covid-19 surgiram no município, não podemos nos enganar com uma falsa sensação de tranquilidade total. É preciso, mais do que nunca, que a população respeite as medidas de saúde pública, para que possamos retomar as atividades com segurança”, destaca o prefeito Victor Coelho.

